Walter Sabatini sta lavorando molto per quanto riguarda le cessioni del suo Bologna, in particolare di tre giovani. Parliamo del portiere classe ’97 Mouhamadou Sarr, e dei due 2001 la punta Gianmarco Cangiano e il difensore Enrico Brignano.



Secondo Il Resto del Carlino infatti il primo e il terzo sarebbero in trattativa con l’Ascoli mentre per l’attaccante ex-Roma sembrerebbe essersi fatta sotto il Parma con una richiesta di prestito secco.