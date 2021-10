Il Bologna pesca un nuovo rinforzo dalla lista svincolati: è tutto fatto per l'arrivo dell'ex Benevento Nicholas Viola, che nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche dopo l'operazione conclusa dall'agente Beppe Bozzo. Contratto di sei mesi più opzione per la stagione successiva, maglia numero 14 sulle spalle e la voglia di tornare protagonista in Serie A dopo le 17 presenze e 5 gol in giallorosso nella stagione scorsa.



CONCORRENZA SUPERATA - Affondo decisivo del Bologna, che ha superato Salernitana, Udinese e soprattutto lo Spezia, per il quale si era mosso direttamente Thiago Motta che lo voleva a ogni costo. La nuova vita di Viola però sarà in rossoblù, Mihajlovic lo aspetta e già domani potrebbe svolgere il primo allenamento.