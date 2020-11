In questo inizio di stagione al Bologna il centrocampista classe 2000 Emmanuel Vignato non ha trovato di certo lo spazio sperato. Dopo essere stato strappato al Chievo l’anno scorso e aver passato in prestito la seconda metà dello scorso campionato proprio in gialloblù, per il fantasista si prospetta una nuova partenza.



Sul giocatore, secondo seriebnews , ci sarebbe oltre all’interesse degli scaligeri anche quello dell’Empoli che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del talentino italiano nella prossima finestra di mercato.