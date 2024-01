Bologna, un colpo in attacco per l’Europa: Sartori studia Castro e Musa

L’appetito viene mangiando e a Bologna, storicamente, lo sanno bene. La squadra allenata da un Thiago Motta sempre più ispirato vuole continuare la propria favola chiudendo la stagione con un piazzamento europeo, che sia Europa League o Champions League. Ecco perché Sartori si sta già muovendo sul mercato per andare a potenziare una rosa ben costruita la scorsa estate ma anche ha bisogno di qualche rinforzo mirato. Arriverà un centrocampista che possa rimpiazzare El Azzouzi visto l’impegno in coppa d’Africa con il Marocco. La priorità però è quella di prendere un vice-Zirkzee di grande livello.



SCOUT A LAVORO- Il lavoro di scouting del Bologna ha individuato nel giovane talento argentino Santiago Castro del Velez il profilo ideale per il futuro. Il classe 2004 piace anche al Genoa ma Sartori fa sul serio: la prima offerta recapitata al club argentino da 7 milioni di euro non è stata accettata, ne seguirà almeno un’altra. Le alternative al gioiello del Velez sono Musa del Benfica ( in uscita dopo l’arrivo a Lisbona di Marcos Leonardo) e Guessand del Nizza. Van Hooijdonk può salutare il Bologna a gennaio: c’è il Werder Brema.