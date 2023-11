Sydney van Hooijdonk, attaccante del Bologna, a Il Corriere dello Sport, ha dato degli indizi sul suo futuro: "Sto benissimo qui, ma non posso dire se andrò via o resterò. Sto bene, sono in una bella squadra e la vita mi piace molto, ma devo fare ciò che è meglio per la mia crescita, per la mia carriera. Devo anche giocare. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Mancano due mesi a gennaio e non si sa cosa succederà. Ora c’è Joshua che sta giocando una grande stagione".