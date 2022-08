La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Alle 20.45 di domenica, il Bologna ospita il Verona al Dall'Ara. Per i padroni di casa, Arnautovic al centro dell'attacco, con Barrow e Soriano a supporto. Per gli ospiti, reparto offensivo nelle mani di Henry e Lasagna.



Domenica 21 agosto, ore 20.45: Bologna-Verona (Dazn e Sky)



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.



VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.