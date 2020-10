Così il Bologna ha aggiornato sulle condizioni della squadra dopo l'allenamento odierno in vista della Lazio: "Sono ripresi oggi in un pomeriggio di sole gli allenamenti dei rossoblù verso la trasferta di Roma. Lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche per i ragazzi di Mihajlovic, insieme ad alcuni Primavera. Lorenzo De Silvestri ha svolto una seduta differenziata, terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen".