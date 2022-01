Alla vigilia di Bologna-Napoli, insieme a Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa c'era anche il centrocampista rossoblù Nicolas Viola: "Sto ritrovando la forma fisica e spero che il campo confermi che sto bene. Il mio obiettivo è rimanere a Bologna, sto aspettando la mia occasione e voglio essere il giocatore in più per questa squadra. Ho avuto un percorso complicato, ma adesso voglio dimostrare quanto valgo. E' un punto di partenza".