Nell’ottica di un mercato estivo che durerà meno del solito, probabilmente un mese, il Bologna vuol farsi trovare pronto ed è per quello che è già partito alla ricerca di rinforzi pensando alla prossima stagione. Sì, lo so… è vero che c’è ancora una stagione da terminare ma è altrettanto vero che non bisogna fermarsi e pensare già a quello che verrà.



Mentre si tratta con Danilo per il rinnovo, con le parti che sembrano aver trovato l’accordo per il proseguio del giocatore con la maglia rossoblù, Walter Sabatini continua a seguire con acceso interesse il campionato sudamericano e in particolar modo Lautaro Valenti, difensore centrale argentino classe '99 del Lanus.



Ma è davvero la difesa il reparto che ha maggior bisogno di rinforzi? Se andiamo a guardare il campionato in corso, il Bologna ha subito 42 gol e ne ha realizzati 38 e le difficoltà sono state evidenti, con una porta che non è mai rimasta inviolata negli ultimi mesi. Quindi la risposta probabilmente è sì, anche se la mancanza di un vero e proprio bomber lì davanti è un altro tassello sul quale Bigon e Sabatini dovranno mettere le mani.



A differenza degli anni passati però, quest’anno i rossoblù hanno una buona base dalla quale partire: giovani di talento, giocatori di qualità ma soprattutto un gruppo affiatato e coordinato in maniera esemplare da Sinisa Mihajlovic. Per questo c’è tanta voglia di tornare a vedere il Bologna giocare, per capire davvero dove possa arrivare.