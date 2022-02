Il Bologna ritrova la vittoria dopo quasi due mesi e lo fa nel migliore dei modi, battendo in rimonta Lo Spezia per 2-1 con una doppietta di Marko Arnautovic a digiuno di gol da oltre ottanta giorni. Incredibile l’atteggiamento dell’attaccante rossoblù, propositivo dal primo all’ultimo minuto, tanto che le reti potevano essere tre se non si fosse messa di mezzo la traversa.



Con una condizione fisica ritrovata, il numero 9 del Bologna può davvero essere l’arma in più per mettere da parte l’ultimo periodo e pensare davvero a scalare nuovamente la classifica per chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Questo era l’obiettivo di inizio stagione, questa deve essere la strada per cercare di ritrovare l’entusiasmo necessario per fare la differenza.



Questa vittoria, per il risultato finale ma soprattutto per come è stata maturata, è un boccone d’aria fresca non solo per squadra e allenatore ma per tutto l’ambiente rossoblù. Infatti, aver vinto questo scontro diretto fa arrivare il Bologna alla sfida contro la Salernitana con un ritrovato ottimismo e la speranza di riuscire a replicare quanto fatto ieri sera.



“Dopo questa vittoria vogliamo concentrarci sulla prossima gara” sono state le parole di Marko Arnautovic dopo l’ottima prestazione al Dall’Ara. Ed è con questa mentalità che si possono fare cose importanti, il segreto infatti sta nel non perdersi.