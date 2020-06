Ha cambiato il volto della partita, ha preso un palo, segnato un gol decisivo su rigore e fornito l’assist per il secondo: se ilieri sera ha vinto acontro ladopo 22 anni, il merito principale è diSubentrato dalla panchina al 54’ al posto di, nel giro di venti minuti ha stravolto la partita e dettato le regole in un Bologna che, fino a quel momento, ha fatto fatica a tirare in porta complice anche unasulla difensiva per larghi tratti di gara. Consi è fatto spazio, ha saputo rendersi pericoloso ed è sempre stato una spina sul fianco della difesa avversaria: ha mostrato l’atteggiamento di chi non ha paura di nessuno e questo l’ha premiato.Ma torniamo indietro: a gennaio e più precisamente nel mercato di riparazione, ilcercava un attaccante che potesse aiutare a concretizzare di più sotto porta e ha trovato. Un giovane di talento ma ancora tutto da scoprire, una scommessa su cui puntare e che oggi si rivela più che azzeccata: già, perché sonoin solo nove gare e l’impressione è che possa ancora dare tanto in questo girone di ritorno.A Bergamo, nell’, il tecniconon lo vedeva nel suo 11 titolare ma ora, dopo queste prestazioni in rossoblù, si sarà ricreduto? Il colpo delè stato quello di riuscire a portarlo in prestito con obbligo di riscatto sotto le, anche perché era da un po' di tempo che non si vedeva qui un attaccante così. Tanto da essere già diventato l'idolo della tifoseria.