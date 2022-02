E’ difficile parlare di calcio in questo momento, lo sa bene Sinisa Mihajlovic che la guerra l’ha vissuta in prima persona e che nella conferenza stampa pre-partita si è commosso ricordando quei momenti. Lo sa bene la Serie A che ha deciso di posticipare l’inizio delle partite di cinque minuti, come segno di unità per la Pace.



Il Bologna, in questa giornata particolare, trova davanti una Salernitana battagliera che non molla dopo aver subito gol da Arnautovic e riesce a chiudere la partita 1-1. Il pareggio probabilmente è davvero il risultato più giusto per quanto messo in campo dalle due squadre, i rossoblù hanno provato a vincere ma si sono trovati davanti un avversario capace di dare filo da torcere.



Incontrare squadre che lottano per non retrocedere non è mai facile e oggi ancora di più: questo risultato dà comunque una continuità alla vittoria contro Lo Spezia nell’attesa di sfidare il Torino domenica prossima, il Bologna sembra infatti aver ritrovato il carattere e la determinazione necessaria per proseguire il campionato nel migliore dei modi.



Su tutti, l’attaccante rossoblù Marko Arnautovic si sta rivelando davvero l’arma in più di questa squadra: al suo terzo gol consecutivo, dimostra di aver ritrovato una condizione fisica ottimale. E se questa c’è, le reti appunto arrivano.