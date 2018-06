Se il calcio non è questione di modulo, lo stesso non si può dire per il mercato del Bologna. Il club di Joey Saputo infatti, sta lavorando al mercato estivo puntando su giocatori pronti per il modulo del 3-5-2: direttiva del nuovo tecnico Filippo Inzaghi, sul quale sono riposte tante aspettative su quella che sarà la prossima stagione.



L'allenatore piacentino è al centro del video virale sulla nuova campagna abbonamenti 2018/2019: rappresentando in pieno l'idea di "Fire and Desire" richiesta dal patron del Bologna, dovrà essere capace di trasmettere alla squadra quella che è la sua grinta e il suo spessore. Per quello, considerando che parliamo dell'inizio di una nuova avventura, le richieste del tecnico sono nomi bravi a giocare in un determinato modo e non calciatori duttili da spostare come pedine in mezzo al campo.



Frutto di questo è anche lo scambio Di Francesco-Falcinelli in via di definizione con il Sassuolo: da una parte un ragazzo capace di esprimersi al meglio come esterno di centrocampo, dall'altra un attaccante che può giocare come prima o seconda punta. E' evidente come il giocatore rossoblù troverebbe poco spazio nel modulo di Inzaghi, da lì la scelta di provare un'esperienza altrove.



Ad ogni modo, parliamo di un'operazione capace di dividere la piazza fra chi crede che un talento come Di Francesco non vada perso e chi invece porta il dato di un solo gol in questo campionato per giustificare la partenza. In tutto questo, vale anche il discorso che lo scambio avverrà alla pari senza conguagli a favore di nessuno: per le due società parliamo di giocatori dello stesso valore, per quello sono stati fissati dei bonus a fine stagione su quelle che saranno le loro prestazioni individuali.



La verità probabilmente, come sempre sta nel mezzo: Falcinelli fino ad oggi ha dimostrato di poter essere un trascinatore solo a Crotone, per quello dovrà ripetersi a Bologna per non far rimpiangere un giocatore di prospettiva come Di Francesco. Dall'altra parte, è sicuramente molto più utile al gioco di Inzaghi rispetto all'ala classe '94. Chi ci avrà guadagnato, come sempre, lo scopriremo alla fine del campionato: nel frattempo, sono previste le firme e poi la partenza per il ritiro estivo.