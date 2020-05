E’ tutto vero, si ricomincia. Questa domenica è arrivata una delle notizie più aspettate dai tifosi negli ultimi mesi: il week end delsi riparte con la. Seppur a porte chiuse, nonostante le distanze imposte dal, ilva avanti e anzi, riparte da dove si era fermato.E nel caso delvuol dire la partita più attesa della stagione: già, perché iscenderanno in campo contro laal, gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 8 marzo ovvero il giorno prima del lockdown in tutta Italia.Sembra la prima partita di una nuova stagione e invece no, dopo una preparazione sul campo di circa un mese ilaffronterà la prima della classe: gli obiettivi di entrambe le squadre al momento sono importanti e potrebbero fare lain campo, seppur dopo tre mesi di stop.Ladeve proseguire il suo cammino e tenere a distanza la, seconda in classifica ad un solo punto, mentre ilcapitanato daè al decimo posto e sogna di fare un salto in avanti e concludere nel migliore dei modi il campionato.Tutto infatti gira attorno a questo: illavora sodo aperché se è vero che ricominciare e giocare d’estate non sarà facile, ha uno scopo ben chiaro in testa e unche non ne vuole sapere di scuse ma pensa solo a fare meglio dello scorso anno. Ripetere un’impresa del genere è difficile ma connulla è impossibile.