Dopo l’occasione sprecata contro la Lazio e la sconfitta per 2-1 nella prima giornata di Serie A, il Bologna si sta rimboccando le maniche per cercare di portare sotto le Due Torri quegli innesti utili ad aumentare la qualità della rosa. Infatti, quanto visto all’Olimpico non è sufficiente se davvero si spera di fare il salto di qualità: troppi problemi difensivi, troppe ingenuità, troppi errori evitabili per una squadra che è chiamata a migliorarsi.



La scelta di Sinisa Mihajlovic di utilizzare il nuovo terzino Lykogiannis come centrale nella difesa a tre già dice molto: perché utilizzare un esterno adattato invece che un giocatore di ruolo? È questo il motivo per cui ieri sera sono atterrati a Bologna Sosa e Lucumì, rispettivamente dal Liverpool Montevideo e dal Genk.



Se saranno gli uomini giusti per questa squadra lo dirà solo il tempo, chiaro che essendo già cominciata la stagione dovranno farsi trovare subito pronti. Ma non è finita qui perché il Bologna ha bisogno di rinforzarsi anche in attacco, non può pensare di fare affidamento unicamente ad Arnautovic anche se ha segnato subito all’esordio contro la Lazio.



“Meglio tardi che mai” si dice spesso ed è proprio il caso di queste ultime settimane di mercato rossoblù: meglio accorgersi dei propri limiti per tempo e fare il possibile per cercare di rimediare. La gara di domenica prossima contro il Verona, diretto concorrente, probabilmente farà capire qualcosa di più sulla squadra. Intanto si continua a lavorare per far sì che questa prima giornata venga dimenticata al più presto.