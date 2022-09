Il Bologna torna a sorridere e lo fa vincendo per 2-1 contro la Fiorentina, nella prima partita dell’era post Mihajlovic: a distanza di qualche giorno dalla decisione della società di esonerare il tecnico, sotto la guida dell’allenatore della Primavera Luca Vigiani, i rossoblù hanno dato prova di compattezza e solidità come mai era successo da iniziò campionato.La decisione di esonerare Mihajlovic ha fatto discutere non poco sia a livello locale che Nazionale, da una parte inevitabile ma dall’altra forse presa nel momento sbagliato. Una lunga lettera dell’ex tecnico per ringraziare i tifosi e la città ha messo la parola fine su tre anni e mezzo pieni di amore, sofferenza, battaglie dentro e fuori dal campo. Quello che hanno vissuto insieme Sinisa e la piazza rossoblù, infatti, è qualcosa che va oltre al calcio. Questo non si può dimenticare, questo pezzo di strada fatto insieme sarà sempre un ricordo dolce amaro per molti se non per tutti.Ora è il tempo di Thiago Motta, presentato oggi in conferenza stampa, un allenatore giovane ma capace e che raccoglie un’ importante eredità. Il Bologna ha bisogno di credere più in se stesso e di ritrovarsi, sarà in grado di raggiungere questo obiettivo e i 52 punti dichiarato dalla società solo qualche mese fa?“Sono qui per portare aria nuova, voglio una squadra che domini il campo” - sono state le prime parole del nuovo allenatore - “Ogni giorno possiamo migliorare, l’obiettivo è che il domani sia meglio del presente, poi valuteremo alla fine”. Insomma, buone premesse a cui dovranno necessariamente seguire i fatti: non resta altro che vederlo all’opera.