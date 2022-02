Game Over. Se esiste un fondo, è stato toccato ieri sera dalla squadra di Sinisa Mihajlovic che perdendo 3-0 contro la Lazio si porta in una posizione che mai nessuno avrebbe immaginato ad inizio campionato.



Il Bologna sceso in campo ieri all’Olimpico di Roma è stata stracciata da Immobile e compagni: prova opaca, mai davvero incisiva, troppi errori difensivi e una condizione tutt’altro che ottimale per la maggior parte dei giocatori scesi in campo.



Al di là del rigore concesso alla Lazio, sicuramente rivedibile, i rossoblù non hanno fatto nulla per cercare di portare a casa quantomeno un pareggio. È l’atteggiamento di questa squadra che fa preoccupare i tifosi del Bologna, i quali vorrebbero vedere la posizione delle squadre davanti per cercare di agguantarle e non tornare nell’incubo di guardare quelle dietro per il rischio retrocessione.



È evidente come questa situazione abbia più di un colpevole ma sotto le Due Torri si fa sempre più insistente la voce che chiede l’esonero di Mihajlovic per cercare di mettere insieme i cocci distrutti e provare a risalire. Il Bologna non vince da nove giornate e già questo da solo è un segnale allarmante per il proseguo del campionato: e allora come si fa? Una soluzione va trovata ed in fretta. È inaccettabile continuare a vedere prestazioni di questo tipo, la fotocopia sbiadita del Bologna di inizio stagione deve tornare a colorarsi.