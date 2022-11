Non c’è modo migliore per concludere la stagione se non con la partita migliore dall’inizio del campionato ad oggi: il Bologna, infatti, batte 3-0 il Sassuolo con una gara ad alta intensità, giocata ottimamente da tutta la squadra e di cui ci sono veramente solo aspetti positivi da sottolineare.



È incredibile come questo Bologna sia riuscito a reagire subito alla sconfitta per 6-1 contro l’Inter e ad uscire dal Dall’Ara con un’altra vittoria: segno veramente di una squadra unita e che segue il suo allenatore, giorno dopo giorno e partita dopo partita.



Thiago Motta ora ha conquistato società e tifosi, ha avuto bisogno di tempo ma sta riuscendo ad imporre il suo gioco e ad ottenere risultati importanti dopo un avvio sinceramente complicato. Con calma e pazienza ha saputo tirare fuori il meglio dai giovani e il senso di responsabilità dai giocatori con più esperienza.



In questo mese e mezzo senza campionato, avrà modo di fare la sua “Preparazione invernale”: infatti, non saranno tanti i giocatori del Bologna a disputare il Mondiale per cui avrà la possibilità di studiare al meglio le possibilità della sua squadra. Non sarà facile per nessuno ricominciare a gennaio ma intanto c’è modo e modo di affrontare questa sosta. E Thiago Motta sicuramente l’affronterà nel migliore dei modi.