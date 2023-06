Termina il campionato del Bologna nel migliore dei modi, con un gol di Ferguson al 96esimo contro il Lecce in una gara dalle tante emozioni terminata per 3-2 a favore dei rossoblù. Termina, inoltre, con il decimo gol segnato da Arnautovic, con la rete ritrovata di Zirkzee e un nono posto in classifica a quota 54 punti.



È vero, l’ottavo posto era l’obiettivo finale del Bologna ed è sfumato ma finalmente dopo tanti anni il club rossoblù ha concluso il suo campionato nella parte sinistra della classifica: se l’è sudata e guadagnata quella posizione, soprattutto pensando alle difficoltà avute quest’anno sia a livello emotivo che in campo.



Eppure, è riuscito a reagire e a disputare un girone di ritorno da applausi, mai sconfitto contro le grandi e anzi, sempre a giocarsela contro chiunque: al di là del primo periodo di assestamento, è evidente che il lavoro di Thiago Motta abbia portato i frutti sperati.



Per questo motivo, andrà definita al più presto la situazione legata all’allenatore: il primo incontro fra il tecnico e la dirigenza rossoblù è stato importante per chiarire richieste ed obiettivi, ora bisognerà definire il tutto e capire se la volontà di Thiago Motta sia quella di proseguire insieme. In fondo, tutto l’ambiente rossoblù ci spera.