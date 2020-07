E questa volta, il gol nel recupero l’ha segnato il Bologna. Come sempre, chi ci mette lo zampino e risolve i problemi è Musa Barrow – autore al momento di 9 gol nel solo girone di ritorno – capace in una sola partita di fornire due assist, prendere un palo e segnare appunto la rete decisiva che ha portato alla vittoria dei rossoblù per 3-2 contro il Lecce.



Al Dall’Ara, nel calore di una domenica pomeriggio di fine luglio, è andata in scena una sfida davvero particolare: il Bologna infatti ha segnato due gol nei primi cinque minuti ma è riuscita a subirne altrettanti due, facendosi raggiungere da un Lecce che nel corso della gara ha ritrovato sicurezza e ha lottato fino all’ultimo. Il Bologna invece – come da parole del tecnico Sinisa Mihajlovic – ha avuto un “crollo emotivo” ed ancora una volta, ha subito gol raggiungendo il record storico e negativo di 31 partite di fila con la porta violata.



Per fortuna però, il Bologna ha trovato un giocatore capace di fare davvero la differenza e che deve tenersi stretto per il futuro: Musa Barrow è sicuramente il colpo migliore della società dal suo insediamento nel 2014, un attaccante che ha una capacità di finalizzazione superiore alla media. In campo fa davvero quello che vuole: imprendibile dalle difese avversarie, autore di grandi giocate, una mina vagante che sa colpire qualsiasi squadra con una tranquillità inaudita.



Se l’anno scorso i risultati sono stati raggiunti grazie a Sinisa Mihajlovic, quest’anno in campo il merito più grande va al giovane gambiano prelevato dall’Atalanta nel mese di gennaio. Nessuno poteva immaginare che potesse rendere così tanto invece nel giro di poco tempo è entrato nel cuore dei tifosi e ha dato un contributo enorme all’andamento della squadra. Riuscirà a portare il Bologna a chiudere all’ottavo posto in classifica?