L’attesa è finita, si ritorna in campo. E lo si fa per la Coppa Italia, nella gara contro il Pisa, giocata in trasferta a causa del rifacimento del manto erboso del Dall’Ara e vinta dal Bologna per 3-0. Il finale di stagione dello scorso anno, così come le amichevoli pre-campionato, ci hanno abituato ad un Bologna da “Over”: anche in questo caso i gol segnati sono stati tre e per una squadra che fino ad un anno fa faceva del suo più grande limite la sterilità davanti alla porta, beh, continua ad essere un grande risultato.



Mancava il tecnico Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna ma in campo le idee e la mentalità sono state le sue: questo è il frutto di un gruppo che lavora a distanza fisica dal proprio allenatore ma sulla stessa lunghezza d’onda. La sua assenza si è notata ma la squadra ha giocato per lui, riuscendo davvero a trasmettere i suoi insegnamenti nell’arco di tutti i novanta minuti. Mihajlovic può ritenersi soddisfatto dopo la visione di questo match, soprattutto di qualcuno in particolare: una menzione speciale va ad un giocatore che non ha segnato ma ha dimostrato di potersi candidare per il dopo-Pulgar, dettando geometrie in mezzo al campo pur essendo giovanissimo. Stiamo parlando di Micheal Kingsley, classe ‘99, autore di una partita tanto qualitativa quanto determinata.



Nel complesso, la prima uscita stagionale del Bologna è stata una gara matura, nella quale qualche limite si è visto ma che come sempre è stato superato da una squadra che gioca per attaccare e diverte il proprio pubblico. Ora mancano solo pochi giorni all’inizio del campionato e non si vede l’ora di ricominciare. Manca poco e poi si dovrà dimostrare di poter fare ancora meglio della seconda parte della scorsa stagione: uniti si può. Con Sinisa, per Sinisa.