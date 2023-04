Gli sono bastati 35 secondi per andare a segno e portare il Bologna in vantaggio. Incredibile ma vero, Nicola Sansone è riuscito in questo record sfruttando un assist di Posch nella partita disputata sabato pomeriggio contro il Milan.



La partita è poi terminata per 1-1 ma la rete segnata dal numero 10 rossoblù non può passare inosservata: innanzitutto, questa è una squadra in cui veramente qualunque elemento della rosa può diventare protagonista. Non solo, così come successo ad Orsolini a gennaio, Sansone sta crescendo esponenzialmente tornando ad essere un giocatore davvero importante per questa squadra.



È il segreto (ora non più) di Thiago Motta: “Nessuno è indispensabile, tutti sono utili” ed è così che anche in assenza del numero 7 e del numero 9 rossoblù il Bologna è riuscito comunque a strappare un punto contro il Milan continuando la sua striscia positiva.



Stabili all’ottavo posto in classifica quando manca poco più di un mese alla fine del campionato, il Bologna si trova ora ad affrontare nel mese di aprile il Verona e la Juventus. Entrambe le gare, per motivi diversi, non saranno facili ma la squadra di Thiago Motta vuole continuare a sognare.