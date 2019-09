Perdere contro la Roma ci può stare, perdere contro la Roma all’ultimo secondo meno. Soprattutto se hai giocato una buona gara e hai creduto fino alla fine di poterla addirittura vincere: per questo, il gol di Dzeko al 94’ del secondo tempo lascia l’amaro in bocca a tutto l’ambiente rossoblù.



Si può perdere provando a vincere? Beh, forse è quello che è successo ieri al Bologna. Volendo oppure no, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha sempre pensato ad attaccare e l’ingresso sull’1-1 di Palacio e Santander lo testimonia. Detto questo però, a parte i secondi finali dove la difesa avrebbe potuto fare di più, ai padroni di casa si può recriminare poco o nulla.



La mentalità vincente che da sempre caratterizza il Bologna non cambia a seconda dell’avversario: che sia la Spal o che sia la Roma, si gioca sempre per provare a portare a casa i tre punti. A volte può bastare, altre volte se gli avversari sono più forti possono colpirti quando meno te l’aspetti. Per questo la sconfitta contro la Roma fa arrabbiare ma deve servire per capire che l’attenzione va sempre tenuta alta.



Sette punti dopo quattro giornate - frutto di un pareggio, due vittorie ed una sconfitta - è un risultato che fa capire il lavoro che c’è dietro al Bologna. Si gioca questo campionato per arrivare nella parte sinistra della classifica e al di là di qualche limite, le potenzialità per riuscirci ci sono tutte. Ora ai rossoblù spettano due gare in trasferta, prima contro il Genoa e poi con l’Udinese: sono partite possibili, partite da vincere.