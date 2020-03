Cosa si può rimproverare al Bologna dopo aver perso contro la squadra più forte del campionato? Forse, il fatto di aver preso due gol uno dopo l'altro. Forse, il fatto di non riuscire a tenere la porta inviolata da 21 giornate.



Nella sfida di ieri alle 15, allo Stadio Olimpico contro la Lazio, il Bologna si è trovato davanti una squadra che ha dominato per 45 minuti senza sosta. Nel secondo tempo, i rossoblù ci hanno provato un po' di più segnando anche due gol che però sono stati annullati per mano e fuorigioco: probabilmente, tirare fuori il carattere dai primi minuti di gara avrebbe potuto fare la differenza.



Resta il rammarico perché nelle ultime tre giornate di campionato, dopo aver vinto contro la Roma e aver agguantato il sesto posto, il Bologna ha ottenuto un solo punto: ora la classifica dice "Decimo posto", tenendo però conto che la Serie A nelle ultime due giornate, a causa dei casi di Coronavirus in Italia, ha visto rinvii su rinvii.



Ora la strada si fa ancora più tosta perché domenica prossima i rossoblù affronteranno la Juventus: non si sa ancora se la gara si disputerà a porte aperte o chiuse, certo è che il Bologna di Sinisa Mihajlovic dovrà rimboccarsi le maniche e tornare a mostrarsi competitivo dall'inizio alla fine.