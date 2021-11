Non sono bastati tre pali per fermare il Bologna che riesce a battere Lo Spezia per 1-0 grazie ad un rigore finalizzato da Marko Arnautovic. E ora, la classifica non solo sorride ma vede i rossoblù in una posizione tanto incredibile quanto sognata: il sesto posto in classifica al pari di Fiorentina, Lazio e Juventus.



Chi l’avrebbe mai detto, ad inizio campionato, che il Bologna avrebbe lottato per una posizione tanto ambita? Chi l’avrebbe detto che a ridosso di dicembre, il Bologna avrebbe giocato uno scontro diretto con la Roma quinta in classifica? Al di là dell’entusiasmo percepibile nell’aria, quello che vediamo dalle prestazioni dei rossoblù è una totale dedizione alla causa e la volontà di gruppo nel riuscire a raggiungere traguardi importanti.



E’ vero, ancora una volta ieri l’attacco ha faticato ma la difesa e il centrocampo, in particolar modo Medel e Dominguez, hanno sopperito a questo giocando una prova egregia ed aiutando realmente i compagni. E l’abbraccio tra Arnautovic e Mihajlovic dopo il gol è la testimonianza di quanto forte sia ancora il legame tra i giocatori e l’allenatore, nonostante tutto e tutti.



Il Bologna, forse per la prima volta negli ultimi anni, ha la consapevolezza del suo valore e di dove può arrivare: questo può far la differenza, soprattutto in un campionato come questo dove nulla è scritto. Ora ai rossoblù spettano altre due sfide nella settimana, prima contro la Roma e poi contro la Fiorentina entrambe in casa. Mihajlovic sceglierà di fare turnover? Lo scopriremo strada facendo ma chiunque scenderà in campo sappiamo che darà il massimo.