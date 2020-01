Capita di avere una giornata no, anche se sei irriducibile come Rodrigo Palacio. Capita di sbagliare due ghiotte occasioni davanti al portiere, capita soprattutto se hai giocato un intero girone da protagonista trascinandoti dietro il peso dell’attacco. E se capita, devi sperare che siano i tuoi compagni a gestire la situazione e a sopperire alle tue mancanze.



Ieri è successo che il Bologna, pur giocando nettamente meglio del Torino, abbia perso la partita per 0-1. Nonostante le tante occasioni create non è riuscito a finalizzare quanto costruito e alla prima disattenzione difensiva, ha subito gol dalla squadra granata. Resta il rammarico ovviamente per Mihajlovic e per il resto del gruppo, gare di questo genere infatti andrebbero sempre vinte.



La partita giocata ieri allo Stadio Olimpico Grande Torino ha testimoniato ancora una volta come il Bologna non riesca a tenere la porta inviolata (quinta peggiore difesa del campionato) e come ci sia bisogno di una prima punta di ruolo, permettendo a Palacio di rifiatare o di giocare come esterno: saranno Barrow e Ibanez i rinforzi giusti per questa squadra?



Entrambi dall’Atalanta, con il primo in procinto di arrivare e il secondo su cui ancora si sta lavorando, il futuro dei rossoblù in ottica mercato sembra delineato. Detto che chiudere il girone di andata, con tutte le difficoltà di questa prima parte di stagione, a 23 punti e al tredicesimo posto in classifica è un buon risultato non bisogna fermarsi ma fare di tutto per concludere la stagione nella parte sinistra della classifica. E per il gioco che mette in campo il Bologna ogni domenica, è un risultato fattibile.