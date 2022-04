Dal pareggio 2-2 contro l’Udinese abbiamo imparato due cose: la prima è che il Bologna può fare gol anche senza Arnautovic, la seconda è che il Bologna senza Arnautovic non è propriamente la stessa cosa.



Completamente rimaneggiati con l’assenza di diversi titolari (oltre all’attaccante austriaco anche Medel, Souamoro, Skorupski, Dijks e Schouten) i rossoblù sono riusciti comunque a giocarsela contro un’ostica Udinese e a portare a casa un buon punto in una sfida complicata.



Certo, l’assenza dello zoccolo duro è pesata non poco nell’arco dei novanta minuti e il fatto di giocare nuovamente mercoledì sera contro l’Inter non è una grande notizia perché bisogna capire quanti giocatori riuscirà a recuperare lo staff di Sinisa Mihajlovic. E’ altrettanto vero però che il Bologna sia riuscito a dimostrare, nelle ultime settimane, di avere l’atteggiamento per giocarsela contro chiunque vedi i pareggi ottenuti contro Milan e Juventus.



Che dire… non c’è due senza tre? La speranza infatti è proprio quella di continuare la striscia positiva e riuscire a contrastare l’Inter in questo recupero a distanza di mesi. Ora il Bologna sa quello che deve fare e come deve migliorarsi per cercare di concludere meglio possibile il campionato. Manca solo un punto alla famosa “Quota salvezza” dei 40… E’ la partita giusta per ottenerlo!