Il Bologna subisce gol da 40 partite di fila e si appresta a superare il record di sempre del Bordeaux che lo detiene dal 1960 con 42 partite con la porta violata. E’ una situazione dalla quale la squadra rossoblù sembra non riuscire ad uscire, continuando a commettere errori in difesa che di fatto sanciscono il risultato finale come ieri pomeriggio al Dall’Ara, nella gara persa 1-0 contro il Napoli.



E’ vero, un avversario di livello è sempre difficile da contenere ma l’atteggiamento con cui è sceso in campo il Bologna è ben lontano da quello di una squadra ambiziosa che vuole lottare per un piazzamento in classifica ben lontano dalla zona retrocessione. Lo stesso allenatore Sinisa Mihajlovic, leader di questa squadra, sembra aver perso un po’ quel carisma che lo ha sempre differenziato a Bologna e in ogni piazza che l’ha visto protagonista.



Cosa stia succedendo al Bologna è difficile a dirsi ma senza alcuni titolari importanti e senza un mercato estivo all’altezza, è normale in questo momento essere preoccupati del cammino dei rossoblù nel campionato in corso: bisogna rialzarsi e invertire la rotta, il Bologna non può permettersi di stare ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione.



La pausa per la Nazionale arriva nel momento più giusto, darà l’opportunità alla squadra e alla società di fare il punto della situazione e capire come procedere. Sinisa penserà anche ad un cambio di modulo? Considerando i limiti difensivi, potrebbe essere un’idea. Ma la convinzione con cui ha sempre insistito sul suo 4-2-3-1 fa pensare che rimarrà tale e non ci sarà un seguito in campo.