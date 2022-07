E’ partita la stagione 2022/2023 del Bologna con il ritiro in Trentino Alto Adige, più precisamente a Pinzolo, dove lo staff di Sinisa Mihajlovic ha cominciato a lavorare con quella che sarà la squadra della prossima stagione.



Ad eccezione dei Nazionali che rientreranno un po’ alla volta e si aggregheranno ai compagni a breve, il Bologna ha a disposizione in questo momento una rosa ampia di giocatori con diversi nomi che potrebbero lasciare le Due Torri a breve: dopo la cessione definitiva di Hickey, il prossimo partente potrebbe essere Svanberg.



Sartori, infatti, continua a lavorare senza sosta sia in entrata che in uscita, manca infatti poco meno di un mese all’inizio del campionato: se Arnautovic è stato dichiarato incedibile anche dall’AD Claudio Fenucci in una recente intervista, su Orsolini continua ad esserci il pressing del Torino e il Bologna potrebbe cedere alle lusinghe a fronte di un’offerta interessante.



Ma dobbiamo aspettarci sì o no un colpo da qui alla fine del mercato? Ancora si lavora su Ilicic, sul quale si è speso anche il difensore De Silvestri in conferenza stampa: “Ilicic è un grande giocatore, abbiamo comunque tanto talento davanti”. Già, però a centrocampo e in attacco qualcosa dovrà essere fatto per permettere al Bologna di arrivare ai famosi 50 punti promessi da Saputo solo un mese fa. Un’altra stagione mediocre non è accettabile, ora è il momento di fare un passo avanti.