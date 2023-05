Si è finalmente rivisto in campo ieri, con la sua maglia numero 9 sulla schiena: Marko Arnautovic è tornato e seppur per uno spezzone di partita è riuscito a mostrare di essere tornato nelle condizioni per poter esprimere il suo gioco.



La gara tra Bologna e Sassuolo terminata 1-1 non ha mostrato grosse emozioni se non i gol di Berardi e Dominguez, entrambi bellissimi: il momento più importante probabilmente è stato proprio l’ingresso dell’austriaco, subentrato dopo lo stop a causa di due infortuni a Orsolini al 68’ di gioco.



Dolci parole sono state pronunciate anche da Thiago Motta al termine della gara: “Marko è entrato bene, stiamo cercando di reinserirlo gradualmente” – ha sottolineato l’allenatore – “ Sta migliorando, sa che è importante per questo gruppo e anche lui vuole dare il massimo per questo finale di stagione”. Messi da parte gli attriti, ora il tecnico rossoblù è chiamato a tirare fuori tutto il possibile da un giocatore che non vede l’ora di tornare titolare.



Ci sarà bisogno – e non poco – di Arnautovic per questo finale: il Bologna ha quattro gare a disposizione per terminare il campionato all’ottavo posto e dovrà competere con diverse squadre a quota 46 punti. Due partite fuori e due in casa per cercare di superare i propri limiti e concludere la stagione nel modo migliore possibile.