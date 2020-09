“Aspetto una punta”: con queste parole chiare e dirette come il suo carattere, Sinisa Mihajlovic ha commentato lo 0-0 contro la Virtus Entella nell’amichevole pre-campionato disputata ieri pomeriggio al centro tecnico “Niccolò Galli”.



Già, perché il Bologna non è riuscito a sbloccare il match contro la squadra ligure (che milita in Serie B, ndr) ma dall’altra parte è riuscito bene a difendere: come detto però d’altronde anche dal tecnico rossoblù, l’obiettivo di queste amichevoli non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra e ad oggi si è visto un piccolo passo avanti della difesa e un piccolo passo indietro dell’attacco.



E cosa manca dunque a questo Bologna a 7 giorni dalla ripresa del campionato? Sicuramente una condizione fisica e atletica ottimale, poi un altro piano di innesti che possano completare la rosa e rendere la squadra rossoblù competitiva in relazione agli obiettivi da proseguire.



Non stanno sfigurando gli ultimi arrivati come Vignato e De Silvestri, così come Tomiyasu nel ruolo inedito di centrale: sarà un Bologna diverso ma non per questo meno forte o indebolito rispetto all’anno scorso. Lo scopo di questa stagione è più chiaro che mai: record di punti e segnare di più, subendo meno gol. Ci riusciranno gli uomini di Mihajlovic?