Un passo falso può capitare ed è capitato proprio al Bentegodi di Verona, davanti a quasi 5.000 tifosi in trasferta, contro una squadra che aveva tutte le motivazioni giuste per far bene e portare a casa una vittoria. Infatti la squadra gialloblù, dopo la vittoria contro il Bologna, è ancora terzultima ma a solo un punto dallo Spezia.



Il Bologna è crollato dopo la prima rete segnata da Verdi su rigore salvo poi ritrovarsi nell’ultima parte della gara quando Dominguez, nei minuti di recupero, è riuscito a segnare il gol del 2-1 finale. Ed è proprio l’ex della gara a segnare doppietta e a ricordare i momenti passati in rossoblù, chissà che questo non sia l’anticipo di un ritorno di fiamma per la prossima estate.



Quello che è certo è che il Bologna è riuscito a far meglio contro le grandi rispetto alle piccole, motivo per cui l’attesissima gara di domenica contro la Juventus diventa importantissima per continuare a sognare l’Europa o consolidare la posizione in classifica. Ora che i bianconeri sono tornati al terzo posto, i rossoblù da qui alla fine tenteranno la gara contro quell’Atalanta battuta solo qualche settimana fa.



“Il Verona non ci ha lasciato spazi e abbiamo commesso qualche errore” – ha ammesso il tecnico Thiago Motta in conferenza stampa – “Ora bisogna digerire la sconfitta e andare avanti sulla nostra strada”. Già, perché il campionato non aspetta e il Bologna ha ancora poco più di un mese di tempo per affermarsi come la sorpresa del campionato. E non è certo una partita a sancire un’intera stagione.