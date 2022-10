Nella gara persa 3-2 contro il Napoli in trasferta, un piccolo passo avanti è stato fatto. È vero, il Bologna è uscito sconfitto nuovamente ma almeno l’atteggiamento da parte della squadra di Thiago Motta non è mancato: quando le cose non vanno per il verso giusto, ci si ferma a sottolineare anche quei piccoli dettagli che possono essere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.



Con Arnautovic ai box, è stato il turno di Zirzkee in attacco: nulla da dire sulla prova dell’olandese, la sua è stata una prestazione da centravanti puro tanto da riuscire a trovare il gol. Ci si chiede però se possa giocare insieme all’austriaco, anche perché un tridente formato da lui, Arnautovic e Dominguez sulla trequarti potrebbe essere davvero qualcosa di rivoluzionario e offensivo.



In difesa ancora si soffre ma ora il Bologna ha davanti tutte gare alla sua portata: prima la sfida in Coppa Italia contro il Cagliari, poi la partita in casa contro il Lecce e in trasferta con il Monza. La squadra rossoblù è chiamata a fare dei risultati se vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e se vuole riprendere a sorridere dopo un inizio tutt’altro che semplice.



Non si può gioire per una buona prestazione in una sconfitta, si deve gioire per un’ottima prestazione che porta alla vittoria: da questo concetto il Bologna di Thiago Motta deve ripartire per preparare con intensità le prossime sfide. “Sono arrabbiato per questo risultato” ha detto l’allenatore dopo la partita contro il Napoli. E che questa rabbia allora porti ad un cambiamento.