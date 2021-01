Il Bologna torna alla vittoria dopo quasi due mesi dall’ultima volta, sempre per 1-0 contro il Verona grazie ad un tiro realizzato dal dischetto da Riccardo Orsolini. Una prova corale in cui ognuno ha dato la propria parte con una menzione speciale a Roberto Soriano, vero trascinatore di questa squadra.



Una prestazione eccellente e da protagonista assoluto, una testimonianza del fatto che se il numero 21 del Bologna è in giornata positiva allora lo diventano di fatto tutti i compagni: infatti, il modo in cui lui riesce a fare girare la squadra è qualcosa di straordinario e necessario per far sì che questo gruppo si allontani dalla lotta per la salvezza.



Dal rigore tirato perfettamente da Orsolini alle parate di Skorupski, passando per la prova monumentale di Tomiyasu agli ottimi passaggi di Schouten, è difficile trovare nella partita di ieri qualcosa di negativo. Tutti hanno convinto ed è il motivo per il quale questi tre punti devono proiettare il Bologna a continuare su questa squadra, senza passi falsi, cercando di raccogliere punti contro le squadre dello stesso livello o più basso.



Domenica prossima il girone di andata si chiude con la partita contro la Juventus, tutt’altro che semplice: ci vorrà coraggio per affrontare una big ma soprattutto lo spirito di sacrificio visto ieri in campo. Il Bologna si trova ora al dodicesimo posto in classifica con 20 punti, bottino in linea con il primo obiettivo ovvero quello di raggiungere prima possibile la quota salvezza. Intanto non si ferma il lavoro sul mercato, la volontà infatti è quella di portare sotto le Due Torri un altro paio di innesti per rinforzare la rosa.