Arrivano anche i complimenti di Usain Bolt a Cristiano Ronaldot. Se oggi il pluricampione olimpico tornasse in pista e sfidasse il fuoriclasse della Juve “vincerebbe lui di sicuro, anche perché lui è ancora in attività - ha dichiarato a Marca -. Lavora duro tutti i giorni e per me è un superatleta, è sempre al top, sempre concentrato. Credo che oggi sarebbe più veloce anche di me", ha sottolineato il giamaicano, che dopo aver smesso con l'atletica ha provato, senza fortuna, a reinventarsi una carriera nel calcio.