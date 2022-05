Ormai ai saluti con l'Atletico Madrid, Luis Suarez inizia ad essere corteggiato dai club di mezzo continente. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, sono almeno due le società che hanno già contattato l'attaccante uruguaiano, che ha espresso il desiderio di restare in Europa: si tratta di Siviglia e Real Sociedad, entrambe alla ricerca di un bomber di razza. L'ingaggio pensato per lui sarebbe certamente inferiore a quello percepito dai colchoneros, ma il fatto di non dover investire per il suo cartellino consentirebbe ai due club di arricchire un po' l'offerta.