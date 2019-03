I tifosi del Foggia non c'erano, quelli del Lecce sì. I tifosi del Foggia, da casa, hanno sofferto; quelli del Lecce, dallo stadio, hanno goduto. E lo hanno fatto grazie ad Andrea La Mantia, uno che ultimamente ha un feeling particolare con il gol. Al Via del Mare di Lecce, i salentini volano sulle ali del proprio bomber, autore del gol vittoria contro i Satanelli, quinto gol nelle ultime 6 partite; il centravanti tatuato che ha lasciato un po' spazio per un nuovo tatoo: quello per la A.



IL SOGNO A - In Serie A, il 27enne, non ci ha mai messo piede. Cresciuto nel Frosinone, passato da Foligno, Andria, Barletta, San Marino, Cosenza, Pro Vercelli ed Entella​, è arrivato in estate in un Lecce affamato e ambizioso, a immagine e somiglianza del suo allenatore, Fabio Liverani. Aveva segnato nel derby d'andata, ha segnato in quello di ritorno: "Non c'è stata emozione più grande" aveva detto due giorni fa. Ora l'ha replicata...



GOL, TATUAGGI E... L'AMORE - Centravanti dal gol facile, corpo ricoperto da tatuaggi e... amore con una ex corteggiatrice/tronista di Uomini e Donne. Fisico da... tronista, piedi da centravanti di categoria, cuore perso per la sua Silvia, protagonista qualche anno fa nella trasmissione di Maria De Filippi. "Non mi fidavo di Andrea", le parole di Silvia. Poi si è fidata, si è lasciata andare, innamorandosi. La Mantia il conquistatore, della bella Silvia e del Lecce. Sì, perché anche i giallorossi si sono fidati. E hanno fatto bene.



