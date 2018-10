Giacomo Bonaventura ha iniziato alla grande la stagione, con ben 3 gol e 1 assist in queste prime 7 giornate di campionato. Il numero 5 rossonero è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gattuso, ecco perchè la volontà del Milan è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2020. Perchè non è ancora arrivata la firma? Tutte le ultime nel nostro approfondimento video.