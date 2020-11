Daniele Bonera, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Lille: "Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti in quella situazione, peccato perché la squadra ha tenuto il pallino, tutt'altro Milan rispetto all'andata. Si è visto lo spirito di gruppo, la partecipazione da parte di tutti, siamo contenti del lavoro dei ragazzi, peccato solo per il risultato".



Sull'assenza di Ibrahimovic: "E' un giocatore troppo importante, il gruppo ha sopperito sempre alla sua mancanza. Lo spirito della squadra sarà sempre lo stesso, con o senza Ibra".



Sulla prova di Tonali: "Fa parte di un percorso di crescita, abbiamo fiducia nel ragazzo, oggi è stato determinante. E' un ragazzo serio e intelligente, siamo molto contenti di lui".



Su Bennacer: "Sta dando tantissimo, è cresciuto moltissimo. Non mi soffermerei sui singoli, questa squadra ha bisogno di tutti, siamo fiduciosi e guardiamo al futuro".