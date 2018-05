Zibi Boniek, ex centrocampista della Roma e tuttora tifoso giallorosso, ai microfoni di TeleRadioStereo lancia una frecciata Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, 'ringraziandolo' per la qualificazione in Champions League della Roma, dopo la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro il Sassuolo: "E' una bella giornata. Ringrazierei Spalletti, anche se lo scorso anno ci ha portato in Champions all’ultima giornata, quest’anno in anticipo... (ride, ndr)".