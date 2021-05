Zibì Boniek ha dichiarato a PlayRoma: "Si parla di un mio prossimo incarico alla Roma, ma non c'è niente di vero. Ho incontrato i Friedkin in occasione della gara tra Manchester United e Roma in Europa League, ma io sono un membro Uefa e tra persone gentili si scambiano quattro chiacchiere. E ciò non significa che abbiamo parlato di inserire me nella Roma".