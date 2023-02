Zibi Boniek, vicepresidente dell'Uefa ed ex attaccante Roma e Juve, ha parlato a Vikonos Web Radio/TV: "In Europa vedo molto bene una squadra come il Napoli, ma attenzione all'Eintracht che è una squadra tosta. Però se il Napoli gioca sempre come sta facendo nell'ultimo periodo, può fare molto bene. Perché non dovrebbe sognare di vincere la Champions? Secondo me giocano meglio del Real Madrid, perché vince dominando, non fa difesa e contropiede e i due centrali sono fortissimi".