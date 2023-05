Intercettato prima di Siviglia-Roma, finale di Europa League, Zbigniew Boniek ha parlato così a Sky Sport: "Non mi aspettavo Dybala titolare, lo vedevo nel secondo tempo perché la partita può andare per le lunghe. Se gioca dal primo minuto però vuol dire che è in grado di giocare e hanno valutato bene. È una gara difficile, possiamo fare qualcosa di buono su palle inattive con qualche calcio d’angolo. Possiamo essere pericolosi. Mourinho? Non lo so, se dovesse vincere la Roma e ci sarà un piano per andare in Champions potrebbe anche rimanere, ma deciderà lui. Io però sono qua come ospite".