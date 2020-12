Dopo la vittoria per 3-0 contro il Barcellona in Champions League, Leonardo Bonucci ha parlato così a Sky Sport della prestazione della sua Juve: "Venire a Barcellona, non subire gol e farne tre come vogliamo chiamarla se non impresa? È merito di un grande gruppo che sta crescendo. Dovevamo mettere il cuore, il primo posto era importante anche per noi stessi, per il gruppo, per coltivare la consapevolezza e l’autostima. Giocando così possiamo fare grandi cose. La nostra voglia di fare l’impresa era tanta, eravamo venuti qui qualche anni fa con uno 0-0, ora è ancora più bello. Quando scendi in campo con questa voglia di sacrificarti e hai in campo un cecchino come Cristiano Ronaldo, sei sicuro di fare una partita così. Recuperiamo, pensiamo al Genoa, dobbiamo giocare così anche in campionato. Lo step da fare ora è mettere in campo questa voglia in ogni partita”.