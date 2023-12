Sarà un Natale diverso dal solito quello di. Il primo dopo tanto tempo senza certezze, sportive ovviamente, della sua lunga carriera. Soltanto un anno fa il difensore pensava di chiudere la sua carriera alla Juventus. Non è andata così e oggè passato da casa a Viterbo e poi è subito corso con famiglia e amici a, quartiere medievale dove è nato e cresciuto, e borgo noto come la Città dei Papi. Poi la fuga in montagna, per far vedere e toccare la neve ai figli che in questa stagione sta seguendo da lontano. Troppo lontano perchéL'obiettivo neanche troppo celato di Bonucci è oggi quello die gli permetta di riavvicinarsi il più possibile alla famiglia.E fa niente se per farlo dovrà "litigare" o "farsi sopportare" da una tifoseria che non lo ha mai amato come quella della Roma. È infatti la società giallorossa la più vicina a tesserarlo con Bonucci che si svincolerebbe anche a peso d'oro pur di agevolare il ritorno in Italia. La squadra di José Mourinho non è l'unica a pensare a lui, ma sicuramente la più importante e favorita. Gli permetterebbe di giocare minuti importanti anche a livello europeo e competere ancora per il vertice o per posizioni importanti. Un dato da non sottovalutare, perché in estate ci sarà l'Europeo, probabilmente l'ultimo che potrà giocare in carriera. E sì, Leo vuole provare fino all'ultimo a mettere in difficoltà il neo-ct Luciano Spalletti.