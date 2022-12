Migliori bonus scommesse Mondiali 2022: la lista top dei bookmaker

Altre offerte dei bookmaker durante i Mondiali

Siti scommesse ADM Bonus Mondiali Licenza AAMS (ADM) Bet365 Iniziative Mondiali 2022

• Mobile App

• Sezione dedicata al torneo 15253 Snai Bonus scommesse Mondiali

• Diretta TV Streaming

• Applicazione Scommesse 15215 Sisal Classifiche e Tornei

• Promozioni dedicate

• Missioni 15115 Eurobet Promo dedicate ai Mondiali

• Classifica a punti

• Ogni giorno nuove offerte 15016 888 Diretta TV Streaming

• Bonus scommesse Mondiali 15014 Lottomatica Bonus benvenuto scommesse Mondiali

• Classifica Mondiale

• Better Team e Better Bomber 15017 Goldbet Classifiche con bonus in palio

• App scommesse

• Iniziative sul torneo 15226 William Hill Quote maggiorate

• Quote Flash

• Predictor Mondiali 15038 Netbet Predictor Mondiale

• Quote maggiorate

• Offerte sulle multiple 15015 Bwin • Quote maggiorate

• Offerte dedicate

• World Map 15026 Betclic • Bonus multiple Mondiali

• Live Streaming

• App scommesse 15202 Betway • Dritte e pronostici Qatar 2022

• Offerte Cashback

• Bonus benvenuto Mondiali 15216 Unibet • Quiz e iniziative

• App Scommesse

• Streaming 15228 Betfair • Sezione dedicata ai Mondiali

• Betting Exchange

• Club delle Multiple 15221 VinciTu • Nuovo bookmaker

• Bonus dedicati ai Mondiali 15200 Betflag • Classifiche Qatar 2022

• Offerte Cashback

• Bonus multiple 15007 Planetwin365 • Master League

• Iniziative dedicate al mondiale

• Classifiche e montepremi 15242

Bonus benvenuto: il primo passo per scommettere sui Mondiali

Come selezionare i bonus di benvenuto

Importo dell’offerta che rappresenta la somma totale che il giocatore può ottenere. Maggiore è il suo valore, e maggiori saranno le possibilità dello scommettitore, tuttavia occorre tenere a mente che generalmente grandi importi comportano anche alti requisiti di puntata da soddisfare;

dell’offerta che rappresenta la somma totale che il giocatore può ottenere. Maggiore è il suo valore, e maggiori saranno le possibilità dello scommettitore, tuttavia occorre tenere a mente che generalmente grandi importi comportano anche alti requisiti di puntata da soddisfare; Tempi per la richiesta, riscatto ed eventuale conversione del welcome bonus. Frequentemente le offerte hanno durata di 7 giorni, tuttavia non mancano iniziative che permettono di utilizzare l’importo ottenuto nel giro di 30 o addirittura 60 giorni dall’accredito;

per la richiesta, riscatto ed eventuale conversione del welcome bonus. Frequentemente le offerte hanno durata di 7 giorni, tuttavia non mancano iniziative che permettono di utilizzare l’importo ottenuto nel giro di 30 o addirittura 60 giorni dall’accredito; Rigioco o anche requisiti di puntata, sono un aspetto fondamentale da tenere a mente quando si cercano i migliori bonus benvenuto scommesse in quanto rappresentano il volume di giocate che gli utenti saranno tenuti a generare per sbloccare il bonus;

o anche requisiti di puntata, sono un aspetto fondamentale da tenere a mente quando si cercano i migliori bonus benvenuto scommesse in quanto rappresentano il volume di giocate che gli utenti saranno tenuti a generare per sbloccare il bonus; Termini e Condizioni tutti gli elementi precedentemente menzionati rientrano nella sfera dei termini e condizioni. Si tratta di quell’insieme di regole che definisce un’offerta e ne regola la sua fruizione. Oltre agli aspetti già visti i t&c spesso comprendono altri dettagli rilevanti come i metodi di pagamento qualificanti, giocata e quota minima e così via. Sono dunque uno degli aspetti più rilevanti di un bonus benvenuto scommesse e probabilmente il primo elemento da considerare.



I migliori bonus scommesse Mondiali online: quali sono

Quote Maggiorate

Cashback e rimborso

Bonus multipla

Bonus sulla giocata

Classifiche e tornei

Come scommettere sui mondiali: le scommesse “tradizionali”

Scommettere sui Mondiali 2022: i mercati speciali

RIGORE in questo caso il giocatore può pronosticare se durante il match vi sarà un calcio di rigore o meno. Si tratta di una giocata piuttosto interessante poiché può presentare quote abbastanza alte. Come fare a pronosticare un rigore? Si sa, il mondo del calcio è imprevedibile ed in una partita può accadere tutto e niente. Ma in linea di massima vi sono alcuni elementi che possono aiutare i giocatori con i pronostici Mondiali 2022. Analizzando le statistiche di una nazionale, infatti, è possibile notare se vi sono record di cartellini giallI o rossi o di rigori a sfavore assegnati, dunque un trend nei precedenti incontri che può suggerire un’aggressività nel modo di giocare che può portare potenzialmente al calcio di rigore.

MODALITA’ DI VITTORIA si tratta di uno dei mercati speciali più interessanti in quanto consente di pronosticare la modalità in cui la nazionale vincerà il match. A tempi supplementari, ai rigori o altro. Anche in questo caso tanto difficile è il pronostico tanto più alte sono le quote, motivo per cui molti giocatori inseriscono questo mercato nella loro schedina.

RIBALTONE: quante volte è capitato che una squadra vincesse nel secondo tempo ribaltando il risultato iniziale? Basta pensare all’idea di ribaltone e vengono subito in mente alcune nazionali e team di vari campionati inclini a questa tendenza magari dovuto ad un gioco impostato maggioremente sulla difesa nei tempi iniziali e sui contropiedi veloci nella seconda metà. Il mercato Ribaltone serve proprio a questo: pronosticare se vi sarà un ribaltamento del risultato in un dato match o addirittura quale squadra ribalterà la partita.

CORNER / RIMESSE sono tra i mercati speciali che stanno acquisendo una crescente importanza sui siti scommesse online. Più versatili ma soprattutto più facili da pronosticare rispetto ai tradizionali risultati fissi, i corner o le rimesse permettono di puntare su quanti calci d’angolo o falli di rimessa si verificheranno in una partita. Diversi operatori permettono di scommettere su numero ben definito, mentre altri offrono la possibilità di puntare su Un./Ov. falli o rimesse.

Il massimo torneo di calcio, che quest’anno si terrà tra Novembre e Dicembre in Qatar, è il momento più amato per scommettere online: come di consuetoNegli ultimi anni il settore del gioco online, infatti, è stato uno di quelli che ha fatto registrare i numeri migliori in termini di utili e di fatturato e il merito è anche delle aziende di betting che in questi anni hanno lavorato duramente per mettere in piedi un’offerta sempre più completa e intrigante per i vecchi e nuovi potenziali utenti.Quest’oggi, pertanto, andremo a compiere un viaggio all’interno del mondo delle scommesse sportive dedicate ai Mondiali 2022 partendo da quali sono le offerte più comuni ed interessanti, passando per i mercati più originali disponibili per la competizione iridata arrivando sino ai bonus benvenuto. Se volete avere più dettagli sui servizi dei bookmaker, potete consultare la guida ai maggiori siti scommesse online Quando parliamo di scommesse sportive online, il bonus di benvenuto è indubbiamente uno degli elementi più ricercati ed ambiti dai giocatori. Rappresenta un vero e proprio bigliettino da visita per ogni bookmaker che intende fidelizzare i suoi potenziali nuovi utenti attraverso l’offerta di una somma bonus dall’importo variabile. Se da un lato i Mondiali di Calcio sono il momento di maggiore attività sia per i siti di scommesse che per gli appassionati di betting, d’altra parte possono essere il trampolino di lancio per offerte a tema dedicate ai nuovi iscritti.Anche sui Mondiali di Calcio, infatti, sono disponibili diversi bonus benvenuto che le agenzie mettono a disposizione dei nuovi giocatori per incentivarli ad aprire un conto di gioco sul proprio portale ed iniziare a scommettere sulla massima competizione calcistica mondiale.. Ogni sito di scommesse ha la propria formula ed ogni iniziativa promozionale è unica e diversa, proprio data l’alta concorrenza nel mercato.Indipendentemente dal genere di bonus benvenuto, le offerte dedicate ai nuovi utenti che si iscrivono su un portale da gioco rappresentano un’ottima occasione per iniziare a scommettere su Qatar 2022. Soddisfacendo tutte le condizioni previste dall’iniziativa promozionale considerata, infatti, è possibile disporre di una somma iniziale con la quale giocare le proprie schedine sui Mondiali di Calcio. Una volta esaurito il bonus, i giocatori possono passare alle promozioni ad hoc dedicate all’evento.Come visto precedentemente, la maggior parte dei siti scommesse online mette a disposizione dei nuovi utenti delle iniziative che ne incentivano la registrazione. Ciascuna di queste offerte è particolare e differente l’una dall’altra, tanto che il giocatore può ritrovarsi di fronte ad un carosello di bonus benvenuto differenti e non saper scegliere il portale sul quale creare un conto di gioco e scommettere. Per questo motivo è fondamentale conoscere alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano tutti i welcome bonus e che si potrebbero riassumere cosìSe le offerte di benvenuto che i bookmaker online mettono a disposizione dei nuovi utenti sono un ottimo incentivo per iniziare a scommettere su Qatar 2022, i bonus scommesse Mondiali possono rappresentare un vero e proprio alleato per gli scommettitori. Le promozioni dedicate al massimo torneo di calcio sono tantissime e di vario genere: in questo momento della competizione, più interessanti e stravaganti.Naturalmente occorre ricordare che ciascuna iniziativa, proprio come visto per i welcome bonus, è corredata da termini e condizioni specifici che illustrano al giocatore i passaggi utili per usufruire della promo. Quali sono i migliori bonus scommesse Mondiali disponibili e come funzionano? A seguire abbiamo analizzato le iniziative più comuni e frequenti estrapolandone i punti chiave.Indubbiamente lerientrano tra le promozioni Mondiali più diffuse e facilmente trovabili sui siti scommesse online. Cosa sono le quote maggiorate e come funzionano? I giocatori potranno trovarle sui portali da gioco sotto diversi nomi: quote stellari, quote plus, quote gold e così via.. Come i Mondiali di Calcio appunto. Un aspetto che rende le quote maggiorate una dei migliori bonus scommesse Mondiali è la loro convenienza: in genere non prevedono particolari termini e condizioni o requisiti di giocata, aspetto che le rendono adatte ad ogni tipo di scommettitore. Basterà inserire le quote in giocata e puntare per usufruire della maggiorazione. Attenzione però: sono soggette a disponibilità ed hanno una durata limitata.Tra i siti scommesse online che mettono a disposizione le quote maggiorate troviamo, noto bookmaker che dedica a questo bonus Mondiali una sezione apposita nell’elenco a sinistra dello schermo. Anche, noto operatore britannico, offre frequentemente una maggiorazione di quota su eventi selezionati.Quello delè indubbiamente il bonus scommesse Mondiali più facile da trovare. Come suggerisce il nome, si tratta di un rimborso che l’utente può ottenere sulla sua giocata perdente o su determinati mercati di scommessa. Sono numerosissimi i bookmaker AAMS (ADM) che contemplano questa iniziativa nel loro ventaglio di promozioni Mondiali 2022. Comeche frequentemente mette a disposizione un rimborso qualora la giocata risultasse perdente in presenza di determinate condizioni. Ad esempio se si punta su una somma di goal e la partita termina 0-0 o qualora si accumulassero perdite nette sulle scommesse live e così via.Ancherientra nella lista dei siti scommesse Mondiali che offrono molto spesso cashback sulle perdite. Può essere un rimborso settimanale sulle scommesse perdenti o su un dato evento. Insieme ai due bookmaker italiani, vi è anche, concessionario di gioco più recente ma altrettanto preparato sul mercato, ad offrire il bonus cashback sui Mondiali di Calcio 2022. Come funziona il cashback? È semplice: basta seguire le istruzioni dell’operatore che in genere prevedono l’effettuazione di una o più scommesse online con legatura e quota minima.Uno dei bonus scommesse Mondiali più apprezzati dagli appassionati di scommesse sportive è sicuramente ilche consente di aumentare il moltiplicatore della scommessa aumentando il numero di eventi inseriti all’interno della giocata.Per meglio intenderci, siti come, a partire dal settimo evento inserito all’interno della scommessa, offrono un incremento aggiuntivo che parte dal 5% e che cresce via via all’aumentare delle partite. Tale offerta consente ai giocatori di ambire a una vittoria importante anche senza investire cifre ingenti ed è particolarmente apprezzata soprattutto dagli scommettitori alle prime armi che vogliono divertirsi.C’è poi chi comeconsente il bonus multipla solo per determinati palinsesti e determinati sport come il calcio e il tennis che, per propria natura, si offrono ad essere giocati in multipla.Molte agenzie di scommesse hanno già annunciato, poi, che durante i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 creeranno delle formule ad hoc per venire incontro alle esigenze dell’utenza e per consentire agli scommettitori di avere un’offerta sempre più competitiva e vasta.Probabilmente meno frequente rispetto alle altre promozioni Mondiali 2022, ma isono un tipo di offerta che i giocatori possono trovare all’interno delle piattaforme di betting. Si tratta di bonus scommesse Mondiali ottenibili semplicemente giocando su uno o più dei match del torneo di calcio rispettando termini e condizioni dell’operatore. Generalmente sono previsti puntata e quota minima, tuttavia ogni offerta può variare e presentare regole differenti.è un esempio calzante: l’operatore inglese mette spesso a disposizione l’iniziativa Club delle Multiple che, semplicemente giocando ogni settimana delle multiple con legatura e quote definite, permette di ottenere un bonus settimanale da spendere in seguito sullo sport.Suè possibile trovare diversi bonus scommesse Mondiali, alcuni applicati anche sulle proprie giocate. Ad esempio possono essere presenti iniziative che prevedono l’erogazione di un bonus qualora si verificasse un determinato evento nella partita sulla quale si è scommesso. Proprio come accade su: il bookmaker italiano mette spesso a disposizione delle offerte che permettono di ricevere un importo definito scommettendo su partite selezionate. Attenzione: i bonus scommesse Mondiali ricevuti attraverso questa promo sono soggetti a t&c specifici come requisiti di puntata, rigioco e validità limitata.Infine non si può non menzionare uno dei bonus scommesse Mondiali più comuni ed interessanti offerti dagli operatori in vista della massima competizione calcistica maschile: le. Ogni classifica, presente su quasi tutti i siti scommesse online, presenta peculiarità differenti. Il funzionamento generale però è pressoché lo stesso:. Il metodo di accumulo punti può variare da sito a sito ma in genere prende in considerazione la puntata, le quote inserite e le vincite conseguite. Più si effettuano scommesse sui Mondiali, più punti si accumulano ed è possibile avvicinarsi al montepremi in palio suddiviso tra i primi posti in classifica.Sono numerosi i bookmaker ADM che offrono questo genere di iniziativa: a partire da, passando per, fino a. Ancheoffre diversi montepremi non solo su classifiche e tornei ma anche solo selezionando la squadra preferita e scommettendo: ogni volta che questa vincerà, il giocatore otterrà un bonus scommesse Mondiali.Altre iniziative possono prevedere l’erogazione di bonus Mondiali differenti.ad esempio premia i giocatori che rispondono correttamente ai quiz messi a disposizione mentreoffre un importo dopo aver depositato e giocato su Qatar 2022. Bookmaker online come, invece, mettono a disposizione offerte sui pronostici esatti. Infine non si può menzionare uno dei siti scommesse online più noti ed utilizzati dai giocatori italiani e non:. Questo bookmaker britannico dedica grande attenzione al torneo di calcio mondiale dedicandovi un’intera sezione e frequentemente iniziative ad hoc.Il nostro viaggio nel mondo dei bonus scommesse Mondiali di Calcio deve passare necessariamente dalle scommesse “tradizionali”, ovvero da tutte quelle giocate che fanno parte del mondo del betting da sempre e che, da sempre, sono le più amate dagli appassionati di scommesse sportive:• Esito 1X2 : La scommessa ESITO 1X2 è sicuramente la più conosciuta e giocata e consente agli scommettitori di prevedere quale sarà l’esito della partita. Scommettendo sulla vittoria della squadra che gioca in casa il giocatore punterà sull’1, viceversa punterà sul 2 se pronosticherà la vittoria della squadra in trasferta, mentre scommetterà sull’X se secondo lui la partita finirà in pareggio.• Doppia chance: Un’altra modalità di giocata molto apprezzata è quella della Doppia chance IN o Out. Con questa giocata lo scommettitore punta su due esiti finali in contemporanea. Per meglio intenderci, scommettendo sulla vittoria della squadra di casa o un pareggio si punterà sull’1X, sull’X2 in caso di vittoria della squadra in trasferta o un pareggio, mentre se si pensa che la partita non terminerà in pareggio si punterà sull’12.Altre giocate molto apprezzate dagli utenti sono quelle che consentono di prevedere quanti goal verranno messi a segno all’interno della partita e fanno parte di questa tipologia di giocate gli esiti GOAL/NO GOAL o l’OVER/UNDER 2.5:• GOAL: con questa scommessa il giocatore prevede che entrambe le squadre andranno in goal nell’arco dei 90 minuti. Viceversa, scommettendo sull’ESITO NO GOAL, l’utente punterà sul fatto che una sola o nessuna delle squadre segnerà una rete;• OVER 2.5: con i pronostici calcio OVER agli scommettitori è concessa l’opportunità di prevedere se all’interno della partita verranno segnati più di una determinata quantità di goal. Se la partita dovesse finire 3-0 o 2-1 la scommessa sarà quindi vincente, mentre se dovesse terminare 1-0 o 1-1 sarà perdente.Se da un lato i mercati tradizionali restano un pilastro delle scommesse sportive per tanti giocatori, intramontabili nel mondo del betting, d’altra parte stanno prendendo sempre più piede i mercati speciali. Si tratta di quote particolari applicate su eventi diversi dal solito che possono verificarsi durante un match. Tra i mercati speciali più interessanti sorti negli ultimi tempi che si possono trovare sui siti scommesse Mondiali vi sono: