IL TABELLINO

Genoa-Milan 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 27’ st Borini, 38’ st Suso.



Assist: 27’ st Conti, 38’ st Cutrone.



Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi (31’ st Pereira), Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso (39 ‘st Dalmonte), Bessa; Kouamé, Pandev (13’ st Favilli). All. C. Prandelli.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata (14’ pt Conti), Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu (34’ st Mauri); Suso (43’ st Castillejo), Cutrone, Borini. All. L. Riccio.



Arbitro: D. Orsato di Schio.



Ammoniti: 8’ pt Borini (M), 41’ pt Romero (G), 46’ pt Cutrone (M); 13’ st Paquetà (M), 25’ st Rolon (G), 32’ st Zukanovic (G).

o, che proprio dall’Inghilterra erano arrivati con le precedenti gestioni. Sono loro a firmare nel secondo tempo un meritato ed esaltanteche non aveva ancora perso in casa da quando è arrivato Prandelli. Al contrario,, perché nel suo momento migliore non riesce a pungere come potrebbe e dovrebbe, al di là dei. Il tempo dirà se il nuovo centravanti del Milan aiuterà la squadra di Gattuso a difendere questo prezioso quarto posto, ma intanto si può già dire che, perché tre indizi costituiscono una prova e dopo il triplete Ge-Ge-Ge, ovvero le sue prime tre partite a Genova, Gedda e ancora Genova, contro Sampdoria, Juventus e GenoaPer la serie “chi l’avrebbe mai detto”,, i due volti nuovi dell’estate scorsa, diventati freschi “ex”, con l’aggravante per il polacco di un giornata di squalifica, quanto mai opportuna visto che ormai è del Milan. Ma oltre ai due centravanti, mancano gli squalificati rossoneri, che si aggiungono ai lungodegenti. Per completare le assenze del Milan, anchedopo le proteste di Gedda è costretto a guardare la partita dalla tribuna affidando. E siccome i guai non vengono mai da soli, dopo appena 13’, che fa slittare Abate al centro della difesa al fianco di Musacchio. Sulla sinistra rimane Rodriguez, il primo a impegnare per modo di dire Radu con una conclusione dalla distanza. Nel confermato 4-3-3 si vede per la prima volta Paquetà a destra in linea con Bakayoko e Calhanoglu, mentre in attacco ritorna Suso con Cutrone al centro e Borini a sinistra.Per cercare di dimenticare Piatek, presente in tribuna, Prandelli rilanciacome punta centrale, attorno al quale si muove come sempre bene la rivelazione Kouame. Meno stravolto rispetto al Milan, il Genoa concede un tiro senza pretese a Suso, ma poi incomincia a mettere in difficoltà i rossoneri sfruttando la sua superiore velocità., bissato da una respinta con il corpo per neutralizzare un tiro ravvicinato di Bessa. E il fatto che siano i due esterni del centrocampo a quattro del Genoa a creare i primi problemi al Milan fa capire le difficoltà dei due esterni rossoneri, Conti e Rodriguez, nelle chiusure. Attenti al centro con Rolon e Veloso, i padroni di casa lasciano pochi spazi anche in difesa dove i due centrali Romero e Zukanovic sono ben assistiti dai due esterni Biraschi e Criscito., spaventando ancora Donnarumma che evita l’autogol di Bakayoko in affannoso, ma prezioso, recupero difensivo su Pandev.Il calcio è un gioco di squadra, in cui però la differenza la fanno i singoli, meglio se campioni.. Evidentemente rinfrancato da questa grande occasione, il brasiliano si esalta all’inizio della ripresa con uno spettacolare controllo del pallone trattenuto con i due piedi in un leggero saltello, poi però sbaglia il passaggio che rischia di mettere in difficoltà i suoi compagni. Il Milan, però, appare più sicuro e Borini dalla sinistra spaventa Radu, bravo a non farsi sorprendere. E’ il segnale di una partita cambiata e allora Prandelli toglie Pandev e inserisce Favilli per rinfrescare l’attacco. Come non detto, però, perché. Potrebbe essere la grande giornata di Paquetà, maappoggiando debolmente di testa il pallone tra le braccia di Radu.- Più aperta che nel primo tempo, la partita offre nuove emozioni da una parte e dall’altra e così dopo le occasioni del Milan, ecco quella per il Genoa fermato soltanto da un doppio intervento di Donnarumma che si accartoccia su Bessa.. Botta e quasi risposta del Genoa con una. Con Josè Mauri al posto di Calhanoglu, Paquetà si sposta a sinistra ma tatticamente non cambia nulla. E soprattutto non cambia la concentrazione del Milan, che a 7’ dalla fine raddoppia con una spettacolare azione in contropiede.con un diagonale perfetto che sbatte sul palo e si infila in rete.