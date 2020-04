L'Inghilterra studia la ripartenza dopo la crisi coronavirus. La Premier League, infatti, riprenderà tra qualche settimana, e lo farà con diverse novità. Gli stadi saranno ovviamente a porte chiuse, ma le gare verranno trasmesse in chiaro. La proposta arriva direttamente dal premier Boris Johnson, che ha dato indicazioni ai ministri e ai vertici del calcio inglese. Il campionato, infatti, viene visto come una distrazione utile per la popolazione, chiusa in casa per il lock-down da diverse settimane.



VALORE SOCIALE - Il calcio, secondo i politici inglesi, avrà la priorità sul resto delle discipline: la scelta, ovviamente, poggia anche su motivi economici. Il governo, inoltre, ritiene che il calcio sarà tra i primi settori a ripartire, in quanto logisticamente più utile rispetto ad altre attività di intrattenimento come i teatri o il cinema.