Era arrivato per essere semplicemente il vice Dzeko, ma negli ultimi mesi Borja Mayoral è diventato molto di più per la Roma. Ben 15 i gol messi a segno in stagione, divisi tra Serie A (otto) ed Europa League (sette), che hanno permesso a Fonseca di cambiare e gestire le forze in un'annata che sta regalando tante soddisfazioni anche a livello europeo. Presto Tiago Pinto si incontrerà con gli agenti dell'attaccante spagnolo e col Real Madrid per mettere nero su bianco quanto deciso, ovvero la conferma del classe '97 anche per il futuro, a cifre già pattuite la scorsa estate.