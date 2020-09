Borja Valero è tornato alla Fiorentina: oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del cluv viola. Come riportato da Sky Sport, lo spagnolo ha avuto una piccola delusione dall’Inter perché a fine stagione sembrava si fosse meritato la conferma per un'altra stagione. Glielo avevano anche detto, poi causa Covid-19 e scelte drastiche che il club nerazzurro ha dovuto fare, non sono riusciti a trattenerlo.